نائب وزير الخارجية السفير منصور عيّاد العتيبي يلتقي نائبة وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية السفيرة كارمن موينو توسكانو

نائب وزير الخارجية يلتقي نظيرته المكسيكية بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد

28 مايو، 2023
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التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الأحد في ديوان عام الوزارة مع نائبة وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية السفيرة كارمن توسكانو وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بمسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات والأصعدة إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأعقب اللقاء مراسم التوقيع على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية.

المصدر
كونا
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28 مايو، 2023
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