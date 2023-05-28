وزارة الصحة

وزارة الصحة: إغلاق 20 صيدلية أهلية في إطار متابعة جهود رقابة الوزارة على مؤسسات القطاع الصحي الخاص

28 مايو، 2023
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في إطار متابعة جهود الإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع الصحي الأهلي، قامت وزارة الصحة بإغلاق 20 صيدلية، وذلك لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016، وبناء على ما تم رصده من مخالفات.

وعلى ضوء التوصيات الصادرة من اللجان المختصة، بشأن ما رصدته لجان التفتيش المختصة، وما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أصدر معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات الإغلاق، صونا لصحة الجميع، وحفاظا على جودة وسلامة الخدمة المقدمة.

المصدر
وزارة الصحة
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28 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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