الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم “ضخم” بالطائرات المسيرة خلال الليل

أعلنت أوكرانيا صد هجوم “ضخم” بالطائرات المسيرة شنته القوات الروسية خلال الليل وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة في واحدة من أكبر الهجمات على العاصمة كييف منذ بدء الحرب والهجوم الرابع عشر من نوعه في مايو / أيار الجاري وحده.

وقالت الإدارة العسكرية لبلدية كييف، عبر تلجرام، إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة في كييف، التي تعرضت لهجوم جوي استمر لأكثر من خمس ساعات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر تلجرام، إن أوكرانيا اعترضت 52 من أصل 54 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن امرأة تبلغ من العمر 35 عاما أصيبت بسبب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها، كما لقي رجل يبلغ من العمر 41 عاما حتفه.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة تعرضت لهجوم “ضخم” بطائرات مسيرة، مما أسفر عن انفجارات في جميع أنحاء المدينة وحريق على سطح مبنى سكني شاهق بسبب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 21 هجوما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على محاولات الاستيلاء على منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وقالت الهيئة إنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن العدو ثلاث هجمات صاروخية، (منها هجومان صاروخيان بصواريخ طراز إس300- المضادة للطائرات ضد كراماتورسك)، و 13 هجوما جويا، كما شن نحو 30 هجوم قصف بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ضد مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان.”

وقالت الهيئة إن احتمال قيام العدو بشن هجمات صاروخية وجوية على أهداف في أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

وأعلنت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني شن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربع هجمات على مناطق يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، بالإضافة إلى ثلاث هجمات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية.