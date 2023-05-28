بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 33.54 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 33.54 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 54ر33 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6798 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر118 مليون سهم عبر 6539 صفقة نقدية بقيمة 16ر30 مليون دينار (نحو 38ر91 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 79ر4 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5409 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 2ر42 مليون سهم عبر 2113 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 مليون دينار (نحو 4ر28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر44 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7507 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 12ر76 مليون سهم عبر 4426 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دينار (نحو 7ر62 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 60ر1 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5350 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر37 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 13ر9 مليون دينار (نحو 6ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (الكوت) و(بيت الطاقة) و(سنرجي) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(تجاري) وبنك بوبيان و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الإماراتية) و(وثاق) و(نور) و(المنار) الأكثر انخفاضا.