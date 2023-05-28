الخالد يوجه بمنح أكثر من 35 ألف عسكري بالجيش الكويتي وسام الواجب العسكري من الدرجتين الثانية والثالثة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح توجيهاته بالعمل على إتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بمنح أكثر من (35) ألف عسكري بالجيش الكويتي من ضباط وضباط صف وأفراد (وسام الواجب العسكري) من الدرجتين الثانية والثالثة وذلك بعد استيفائهم لشروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

وتأتي توجيهات الشيخ طلال الخالد بمنح هذا الوسام انطلاقاً من اهتمام القيادة السياسية بشؤون أبنائها من منتسبي القوات المسلحة، وحرصها على رفع روحهم المعنوية وتحقيق العدل والمساواة بينهم، وذلك من خلال منحهم كافة حقوقهم التي نص عليها القانون، والتي تشكل بدورها دافعاً وحافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما أن منح هذا الوسام يؤكد إيمان القيادة الراسخ بقدرات وإمكانيات (حماة الوطن) من منتسبي الجيش الكويتي، وما يحملونه في نفوسهم من ولاءٍ ووفاءٍ وإخلاصٍ لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي.