أسعار الذهب تستقر عند 1946 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

استقرت أسعار الذهب عند مستوى 1946 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد تراجعات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع بسبب أزمة سقف الدين الأمريكي.

وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي في شركة (دار السبائك) الكويتية عادل الفضلي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هناك تحسنا بسيطا في سعر الذهب بعد إحراز تقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي وأنباء حول التوصل لاتفاق نهائي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الأغلبية في (الكونغرس) كيفن مكارثي بشأن تأمين المبالغ المطلوبة للخزانة الأمريكية.

وأضاف الفضلي أن أسعار الذهب تأثرت خلال الأسبوع الماضي ببيانات التضخم الأمريكي التي أظهرت تسارع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مؤشر التضخم) لتسجل معدل 4.4 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مما قلص من مكاسب المستثمرين في الذهب.

وأوضح أن بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة توحي باستمرار سياسة التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة) لافتا إلى أن جميع المستثمرين يتطلعون للقرارات التي سوف يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر يونيو القادم في هذا الشأن.

وبين أن العقود الأجلة للذهب (تسليم يونيو) تسجل حاليا تراجعات بنسبة 1.9 في المئة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي الأمريكي مؤكدا أن الأسعار سترتفع إذا أوقف البنك المركزي الامريكي سياسة رفع الفائدة “وهذا غير مطروح في الوقت الحالي”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.50 دينار أما عيار 21 فبلغ 17 دينارا فيما بلغ سعر الفضة 276 دينارا للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غراما فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراما.