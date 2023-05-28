الموقوفين

الداخلية: ضبط 21 مخالفاً من جنسيات مختلفة في السالمية

28 مايو، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الانتشار الأمني والحملات المكثفة للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة أسفرت عن ضبط عدد 21 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من جنسيات مختلفة في منطقة السالمية.

كما قامت اللجنة الثلاثية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ حملة في منطقة حولي أسفرت عن ضبط 3 (باعة متجولين) يقومون ببيع الخضروات والاجهزة الالكترونية امام احد المساجد مما تسبب بالازدحام والفوضى ومضايقة المصلين، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

المصدر
وزارة الداخلية
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28 مايو، 2023
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