بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

انطلقت في تركيا الأحد اليوم عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بين مرشح (تحالف الجمهور) الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح (تحالف الأمة) كمال قليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي في الجولة الثانية من التصويت ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع لانتخاب رئيس جديد لتركيا بعدما لم يتمكن أي من المرشحين تجاوز عتبة ال 50 في المئة من الأصوات.

وشهدت تركيا في 14 من الشهر الجاري انتخابات رئاسية وبرلمانية تنافس في الرئاسية كل من أردوغان وقليجدار أوغلو ومرشح (تحالف أتا) (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 في المئة من أصوات الناخبين فيما حصل قليجدار أوغلو على 44.88 في المئة وسنان أوغان على 5.17 في المئة وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.