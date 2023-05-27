وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للإعتداء والتخريب

27 مايو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للإعتداء والتخريب.

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم السبت رفض دولة الكويت التام لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية الشقيقة للإعتداء والتخريب مجددة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية إلى سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

المصدر
كونا
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27 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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