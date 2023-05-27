إقالة كان وحميدجيتش من منصبيهما في إدارة بايرن ميونيخ عقب التتويج باللقب

إقالة كان وحميدجيتش من منصبيهما في إدارة بايرن ميونيخ عقب التتويج باللقب

27 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربرت هاينر السبت بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر تواليا والـ33 في تاريخه في الدوري الالماني لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميدجيتش من منصبيهما.

وقال هاينر لوسائل الاعلام في المنطقة المختلطة “ربما علمتم بما قررناه مع الهيئة الرقابية”، مؤكداً إقالة حميدجيتش وكان، وهي معلومات نُشرت في وسائل الإعلام الألمانية بعد دقائق قليلة من حفل التتويج.

في المقابل عيّن النادي البافاري يان كريستيان دريسن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للفريق.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
27 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني بعد تعادل دورتموند

27 مايو، 2023

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

27 مايو، 2023

مانشستر يونايتد يحسم تأهله لدوري الأبطال برباعية في تشيلسي بالدوري الإنكليزي

26 مايو، 2023

“زين” تُكرّم نجوم جولات القسم الثالث من “دوري زين المُمتاز”

25 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى