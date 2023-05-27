إقالة كان وحميدجيتش من منصبيهما في إدارة بايرن ميونيخ عقب التتويج باللقب

إقالة كان وحميدجيتش من منصبيهما في إدارة بايرن ميونيخ عقب التتويج باللقب

أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربرت هاينر السبت بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر تواليا والـ33 في تاريخه في الدوري الالماني لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميدجيتش من منصبيهما.

وقال هاينر لوسائل الاعلام في المنطقة المختلطة “ربما علمتم بما قررناه مع الهيئة الرقابية”، مؤكداً إقالة حميدجيتش وكان، وهي معلومات نُشرت في وسائل الإعلام الألمانية بعد دقائق قليلة من حفل التتويج.

في المقابل عيّن النادي البافاري يان كريستيان دريسن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للفريق.