الداخلية: كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين

بناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة بمواجهة وضرب كل جريمة او فعل يخل بنزاهة الإنتخابات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء اصوات الناخبين تتكون من عشرة اشخاص لصالح إثنان من المرشحين لإنتخابات مجلس الامة 2023، وتم العثور بحوزة الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون ببيع أصواتهم ومصحف (قرآن كريم) والعثور عرضاً اثناء التفتيش على طلقات نارية غير مرخصة وهو يعمل لصالح أحد المرشحين.

كما تم ضبط بحوزة باقي المتهمين مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين والعثور عرضاً مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي وهم يعملون لصالح مرشح آخر.

وجاري احالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستتولى التحقيق ومحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة.

وإذ تؤكد وزارة الداخلية بأن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الإنتخاب وخاصة ظاهرة شراء الأصوات مازالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الإنتخابات القادمة.

كما تؤكد الوزارة بأنها عازمة على تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون, وتطالب الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن اي معلومات تتعلق بشراء الأصوات واي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672) مع التأكيد بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.