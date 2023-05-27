وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني

وزير التربية: تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية مع الملتقى الإعلامي العربي

27 مايو، 2023
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أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني أهمية مشاركة التربية في الملتقى الإعلامي العربي بدورته ال18 التي تنطلق في البلاد غدا الأحد حرصا منها على تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية مع الملتقى.

وقال العدواني في بيان صحفي صادر عن (التربية) اليوم السبت إن هذا التعاون المشترك يساهم في “تحقيق النجاح والشراكة الاستراتيجية للاعلام الكويتي وإبراز وتشجيع المواهب الطلابية في الفنون التشكيلية منذ الصغر وصقل قدرات الطلاب في المناسبات الوطنية والدينية”.

وذكر أن ممثلي الوزارة سيعرضون في الملتقى جهود حملة (استعد) التي استبقت اختبارات نهاية العام الدراسي سواء لتهيئة الطلبة لدخول الاختبارات أو رفع سقف التوعية بين أوساط أفراد المجتمع بضرورة تجنب الظواهر السلبية المرافقة لفترة الاختبارات.

وأشار إلى أن الحملة تمثل الجانب الإعلامي لوزارة التربية وإبراز دورها في التواصل مع المجتمع لإيصال رسالتها مبينا أن الوزارة ستشارك في الملتقى ممثلة بتوجيه التربية الفنية التابع لمنطقة الفروانية التعليمية.

ومن المقرر أن ينطلق الملتقى الإعلامي العربي غدا في نسخته ال18 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويضم 14 ندوة تناقش موضوعات خاصة بالاعلام بمشاركة نخبة من الاعلاميين العرب.

المصدر
كونا
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27 مايو، 2023
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