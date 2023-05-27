مجلس التعاون يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني في الخرطوم

مجلس التعاون يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني في الخرطوم

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية (الخرطوم) للتخريب والاعتداء.

ودعا البديوي في بيان اليوم السبت جميع الأطراف المتنازعة في السودان إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها.

وكرر البديوي الدعوة لطرفي النزاع إلى سرعة المضي قدما في مباحثات (جدة) للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أمس الجمعة تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب مؤكدة في الوقت نفسه وجود السفير وطاقم السفارة في مدينة (بورتسوان) وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.