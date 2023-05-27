وزير الاسكان يتفقد العقود الجاري تنفيذها في مدينة صباح الأحمد السكنية لتذليل العقبات

تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي العقود التي يجري تنفيذها في مدينة (صباح الاحمد) السكنية جنوب البلاد لتذليل العقبات أمامها.

وأكد الوزير في بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم السبت الحرص على تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للعمارات السكنية الجاهزة التابعة لفئة الرعاية الإجتماعية والبدء بالاجراءات الخاصة بمنحها للفئات المستفيدة.

وأشار إلى ضرورة العمل على طرح المزيد من تلك الوحدات خدمة للمواطنين بجميع فئاتهم ممن يشملهم قانون الرعاية السكنية.

ذكر البيان أن الوزير ووفد المؤسسة المرافق له اطلعوا على موقع الفرصة الاستثمارية (S2) الواقعة في المدينة والتي تشهد تقدما في تنفيذ الاعمال الفعلية مبينا أن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة أرض 8ر1 مليون متر مربع تقريبا ويجري تنفيذه بالكامل من قبل المستثمر دون أي أعباء مالية على المؤسسة.

وأضاف أن الفرصة الاستثمارية تتضمن منطقة حرفية ومعارض وورش ومناطق تخزين بالإضافة إلى منطقة تجارية وسكن عمال بالإضافة إلى بنيتها التحتية موضحا أن وفد المؤسسة جال في مشروع انشاء 60 عمارة سكنية تحتوي 1110 شقق وفق نظام السكن العامودي في المدينة مخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية التي يمكن لها الاستفادة من الرعاية السكنية.

وبين أن فريق تنفيذ المشروع استعرض أمام وفد المؤسسة نسب انجاز المشروع وتسلمها 40 عمارة سكنية من أصل 60 تم انجازها بشكل كامل إذ يجري حاليا انهاء اجراءات اطلاق التيار الكهربائي لها مشيرا إلى أن نسبة انجاز ما تبقى من عمارات سكنية تجاوزت 94 في المئة.

ولفت الى أن الشقق صممت وفق مواصفات عصرية تلبي احتياجات الأسرة الكويتية ونفذت على نوعين يضم الأول منها ثلاث غرف للنوم والثاني يضم 4 غرف للنوم.

وأوضح أن الوزير ووفد المؤسسة اطلعوا كذلك خلال الجولة على مشروع الرعاية السكنية في شرق مدينة (صباح الأحمد) وعلى آخر تطورات عقدي تنفيذ أعمال وخدمات 1184 بيتا حكوميا خاصا بفئة من باع بيته مضيفا أن الأعمال تشهد تقدما ملحوظا.

وذكر البيان أن الوزير اجتمع مع قياديي المؤسسة والطاقم الهندسي المشرف على المشاريع إضافة إلى المقاولين المعنيين لبحث الإلتزام بالجداول الزمنية الخاصة بالتنفيذ والتواصل المباشر في حال وجود معوقات أو صعوبات تعوق من تسريع الإنجاز.