مركز العجيري: “طلوع الثريا” يعود 7 يونيو المقبل إيذانا بدخول مربعانية الصيف

قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن نجم الثريا يعاود الطلوع مجددا في سماء الكويت في 7 يونيو المقبل بعد غيابه ل 40 يوما واختفائه في موسم الكنة ليعود محملا برياح شديدة متقلبة الاتجاهات والسرعات وهي انذار بدخول (مربعانية الصيف).

وأضاف المركز في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن يوم الأربعاء 7 يونيو المقبل سيشهد طلوع (الثريا) من جهة الشرق في سماء البلاد لمدد 13 يوما إذ يستمر النجم في حركته وسط السماء وصولا ليوم الاثنين 19 يونيو المقبل ويمكن مشاهدته حينها لمدة طويلة.

وذكر أنه خلال (طلوع الثريا) تشرق وتغرب الشمس في أقصى نقطة لها تقريبا من الجهة الشمالية ويشتد الحر والسموم ويجف العشب ويكثر فيها هبوب الرياح والعواصف.

وأضاف أنه خلال طلوع الثريا يستمر موسم البوارح الذي يحمل رياحا شمالية غربية محملة بالغبار والأتربة والتي تمتاز بأنها رياح مستمرة وغير مستقرة.

ولفت إلى أن طلوع الثريا هو بداية مربعانية الصيف وينتهي في 20 يونيو المقبل بطلوع نجم التويبع (الدبران) في حين تثبت الشمس لعدة أيام إذ تتعامد على مدار السرطان في 21 يونيو المقبل إيذانا بحدوث (الانقلاب الصيفي).

وبين المركز أن طلوع الثريا الذي يصادف نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو يشهد رياحا عاصفة مثيرة للغبار مع هيجان لأمواج أعالي الخليج وجزء من بحر العرب والتي تعرف باسم البوارح ويصاحبها غبار وارتفاع في درجة حرارة الشمس.