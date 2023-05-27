وزير النقل السعودي: العلاقات الاقتصادية مع العراق تشهد نهضة كبيرة

أشاد وزير النقل السعودي صالح الجاسر ، اليوم السبت ، بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق وإمكانية توسيعها مستقبلا.

وقال الوزير الجاسر ، للصحفيين في بغداد ، إن “العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق تشهد نهضة كبيرة تؤسس لمشتركات مستقبلية واسعة بينهما”.

وأضاف أن المنافذ الحدودية بين البلدين تشهد حركة واسعة لشاحنات نقل البضائع والمعتمرين والحجاج وهي في تزايد مستمر ، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بعد أن حققت الحركة التجارية بين البلدين العام الماضي أرقاما كبيرة.

وكان الوزير السعودي وصل إلى بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر طريق التنمية الذي افتتح اليوم بمشاركة زراء نقل دول الجوار العراقي وبلدان مجلس التعاون الخليجي ومنظمات دولية للترويج لطرح استثمارات بحوالي 17مليار دولار في قطاع سكك الحديد والنقل البري من ميناء الفاو الكبير أقصى جنوبي العراق وصولا إلى الحدود التركية أقصى شمالي البلاد.