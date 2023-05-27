عناصر من الشرطة التشادية

مقتل عشرة اشخاص في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في تشاد

27 مايو، 2023
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قتل عشرة اشخاص على الأقل الخميس في اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين في جنوب تشاد، فيما تدور نزاعات دامية بين هذه المجتمعات، على ما أفاد حاكم المنطقة لوكالة فرانس برس السبت.

والعنف بين المجتمعات المحلية في وسط تشاد وجنوبه شائع إذ إن العديد من السكان مسلّحون. وهم يحرّضون الرعاة العرب الرحل ضد المزارعين الأصليين الذين يتهمون الرعاة خصوصا بأنهم يلحقون أضرار بحقولهم من خلال رعي ماشيتهم فيها.

وأدت مشادة بين راع يبلغ 12 عامًا أدخل ماشيته إلى حقل فول سوداني يملكه مزارع في قرية تبعد 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة نجامينا، إلى مقتل الفتى، على ما ذكر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف حاكم اقليم مندول، ادوم فورتي أمادو.

وأضاف الحاكم أن عائلة الفتى قتلت تسعة مزارعين انتقاما له مشيرا إلى أن “خمسة رعاة، مرتكبي عملية القتل اعتقلوا، بالاضافة إلى قاتل الراعي الشاب”.

تجددت هذه النزاعات المتجذرة خلال السنوات الأخيرة في هذه المنطقة من القارة، وطالت بشكل خاص السودان وجنوب السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا، التي تحد مناطقها الجنوبية أو الشمالية منطقة الساحل.

ويأتي الرعاة عادة من مناطق قاحلة في الساحل بشمال تشاد سعيا للاستقرار في أرض أكثر خصوبة لتربية الإبل والأغنام.

في منتصف نيسان/أبريل، قُتل 22 شخصًا على الأقل و 11 آخرين في منتصف أيار/مايو في مقاطعة لوغون الشرقية، جراء اشتباكات بين هذه المجتمعات، لكن نجامينا اكدت حينها أن العملية أتت في اطار هجوم استهدف قطعانًا ونفذه ” قطاع طرق ” أتوا من جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة.

كما قتل ما لا يقل عن 170 شخصًا منذ منتصف أيار/مايو في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وفقًا لمسؤول محلي، في اشتباكات دارت بين رعاة ومزارعين أجبرت أكثر من 3500 شخص على الفرار.

المصدر
أ ف ب
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27 مايو، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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