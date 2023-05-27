انطلاق حملة “قلبي” للتشجيع على الفحص الدوري عن أمراض القلب وتقليل الوفيات بسببه

انطلاق حملة “قلبي” للتشجيع على الفحص الدوري عن أمراض القلب وتقليل الوفيات بسببه

أطلقت جمعية القلب الكويتية حملة توعوية كبرى تحمل شعار (قلبي) تهدف إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب وتشجع على الفحص الدوري للكشف المبكر عنها.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور راشد العويش في بيان صحفي اليوم السبت إن الحملة التي تمر بثلاث مراحل متنوعة ستشهد عرض مقابلات لسبعة أطباء متخصصين في أمراض القلب للشرح المفصل عنها وسيتم عرضها على تلفزيون الراي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور العويش إلى أن المرحلة الأخيرة من الحملة ستنتهي في 29 سبتمبر المقبل وهو يوم الاحتفال بيوم القلب العالمي.

ونوه أن مسيرة الجمعية على مدى 40 عاما حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات التوعية بعوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني.

وأضاف أن الجمعية تعتز بدورها الوطني المجتمعي لدعم البحوث الطبية في مجال أمراض القلب والوقاية منها إضافة إلى دعم الباحثين في إجراء الدراسات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية ورعايتها للعديد من المؤتمرات الطبية التي استضافتها الكويت وشارك فيها لفيف من الاستشاريين العالميين في أمراض القلب.

وأكد أن طموحات وآمال جمعية القلب الكويتية لا تتوقف عند حد معين إنما ستعمل جاهدة للوصول بالحملات التوعوية لأكبر عدد ممكن للتوعية من خطورة أمراض القلب وإنقاذ أكبر عدد من الناس.