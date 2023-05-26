يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو بحسب بيانات محدّثة

يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو بحسب بيانات محدّثة

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 حزيران/يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.

وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من حزيران/يونيو”.