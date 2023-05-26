الداخلية: العثور على جثة المواطن المفقود مبارك الرشيدي في منطقة السالمي

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة العثور على جثة المواطن المفقود مبارك الرشيدي في منطقة السالمي معربة عن أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد سائلة الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح باستمرار عمليات البحث والتحري وجمع التحريات والاستدلالات عن المفقود الرشيدي ‏تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من فك رموز اختفائه والعثور على جثته في منطقة السالمي بعد مجهود متواصل ومتفان من رجال الوزارة.

وأكدت أنه جار عمل اللازم وإحالة التحريات والمعلومات الى الجهات المختصة مشددة على أنها لا تألو جهدا في المحافظة على الأمن والأمان وكشف كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد وما ذلك إلا الواجب الذي جبل عليه منتسبو وزارة الداخلية لحفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها.

وكانت الوزارة قد أطلقت منتصف الشهر الماضي حملة بحث واسعة عن الفقيد الرشيدي من اللحظة الأولى لوصول البلاغ عن فقدانه وعلى مدار 24 ساعة لكشف ملابسات الواقعة والعثور عليه وشارك في الحملة مئات رجال الأمن وعشرات الدوريات وفرق البحث ومن الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمباحث والأمن العام والمرور والطيران العامودي وإدارة العمليات المركزية والبحث والعديد من المتطوعين.