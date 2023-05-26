الصحة: خروج 9 حالات من المصابين بحادث شارع الخليج من المستشفى وبقيت حالتان لتلقي العلاج اللازم

الصحة: خروج 9 حالات من المصابين بحادث شارع الخليج من المستشفى وبقيت حالتان لتلقي العلاج اللازم

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة خروج تسع حالات من المصابين في حادث السير على شارع الخليج العربي من المستشفى بعد إجراء التدخلات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالات التسع هي خمس حالات خرجت من مستشفى الأميري وأربع من مستشفى مبارك الكبير فيما تتلقى حالة واحدة العلاج اللازم في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الأميري وأخرى في قسم جراحة النساء.

وأضاف السند أنه فور وقوع الحادث في وقت سابق صباح اليوم على شارع الخليج العربي بين سيارة ومجموعة من هواة ركوب الدراجات الهوائية تم نقل 11 مصابا إلى مستشفيي الأميري ومبارك الكبير.

وأوضح أن إدارة الطوارئ الطبية تحركت فور ورود البلاغ وتم انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تم إسعاف المصابين إلى أقسام الطوارئ بواقع سبع حالات إلى المستشفى الأميري وأربع حالات إلى مستشفى مبارك الكبير وتنوعت معظم الإصابات ما بين جروح وكسور.

وأفاد بقيام فنيي الطوارئ الطبية بتقديم الإجراءات الطبية اللازمة في موقع الحادث لأربع حالات مثمنا الجاهزية التامة لمختلف الأقسام الطبية التي تعاملت مع الحادث فور ورود البلاغ متمنيا للمصابين موفور الصحة والسلامة.

وجدد الدعوة إلى ضرورة التقيد بالقواعد والقوانين المرورية المنظمة للسير وتجنب السلوكيات الخاطئة حفاظا على صحة وسلامة مستخدمي الطرق.