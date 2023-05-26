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الجمارك: ضبط 14 طناً من التنباك بحاوية آسيوية في مستودع أمغرة البري

26 مايو، 2023
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قام رجال الجمارك في إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة بمستودع أمغرة البري بضبط نحو 14 طناً من مادة التنباك الممنوع استيرادها.

وفي التفاصيل: أنه بتعليمات وتوجيهات من مدير عام الإدارة العامة للجمارك سامي محمد الكندري، بتشديد الرقابة، وإجراءات الفحص والتفتيش لكل ما يرد إلى البلاد، وبإشراف مساعد المراقب/ زياد السربل، أن رجال إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة- مستودع أمغرة البري، وردتهم شاحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية تحمل حاوية بحجم 40 قدماً، تحمل بيان شحنة ملابس ولوحات حائط، إلا أن مفتشي الجمارك اشتبهوا في محتواها، وأخضعوها لفحص وتفتيش دقيق، ما نتج عنه العثور على عدد (261) ألف كيس تنباك مخبأة داخل (521) شوالاً بما يقارب مجموعه 14 طناً.

وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة.

المصدر
جمارك الكويت
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26 مايو، 2023
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