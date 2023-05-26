من المواجهات في نابلس في الضفة الغربية المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 4 في عدوانين لقوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية

26 مايو، 2023
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استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون اليوم الجمعة في عدوانين منفصلين لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب علاء قيسية (28 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة (الخليل).

وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن جنديا أطلق النار على فلسطيني “حاول الدخول” إلى مستوطنة (نانا عوميريم) المقامة على أراضي محافظة (الخليل) زاعمة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 157 شهيدا بينهم 36 في قطاع غزة.

وفي شأن متصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربع إصابات بسبب الضرب والرشق بالحجارة من قبل المستوطنين في بلدة (المغير) قرب (رام الله) وصلت إلى المستشفى واصفة جروحهم بالمستقرة.

وبحسب مصادر محلية فإن عشرات المستوطنين هاجموا المزارعين في المنطقة الواقعة بين بلدتي (المغير) و(ترمسعيا) وأضرموا النيران في خمس مركبات وأرض زراعية واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة أربعة منهم وذلك تحت حماية جيش الاحتلال ورصاصه الحي.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا على بلدة (المغير) منذ أسبوعين عبر إغلاق مداخلها بالحواجز العسكرية.

المصدر
وكالات
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26 مايو، 2023
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