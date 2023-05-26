وزارة الداخلية

“الداخلية”: إصابات في حادث دهس 15 شخصا من جنسيات آسيوية على شارع الخليج

26 مايو، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قائد المركبة قام بدهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي صباح اليوم الجمعة وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم.

وأضافت الداخلية أن ذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية واذن من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم.

وأكدت الإدارة انه جاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، وسُجلت قضيه (دهس وهروب) بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، علماً بأن كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظاً على سلامة الحميع.

المصدر
وزارة الداخلية
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26 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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