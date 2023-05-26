صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

26 مايو، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفلي رئيسة جمهورية جورجيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية جورجيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفلي رئيسة جمهورية جورجيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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26 مايو، 2023
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