الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: دول خليجية ضخت مؤخرا أموالا لتخفيف العبء عن اقتصاد تركيا

25 مايو، 2023
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن دولا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلا إلى تركيا مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق، وتابع أنه يعتزم الاجتماع مع قادة تلك الدول وتوجيه الشكر لهم بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد.

وقال أردوغان لمحطة (سي.إن.إن ترك) “اقتصادنا ونظامنا المصرفي والمالي قوي جدا. وفي الوقت ذاته، ضخت بعض دول الخليج وغيرها أموالا في نظامنا. حدث ذلك في الآونة الأخيرة مما خفف العبء عن كاهل البنك المركزي والسوق، حتى ولو لفترة قصيرة”.

وأضاف في المقابلة “بعد انتخابات الأحد، سترون كيف سيأتي هؤلاء القادة إلى هنا وكيف سأزورهم للتعبير عن امتناني”.

المصدر
وكالات
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25 مايو، 2023
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