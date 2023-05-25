“السكنية”: جاهزون لإيصال التيار الكهربائي لـ1331 قسيمة في مدينة المطلاع

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس الجاهزية لإيصال التيار الكهربائي إلى 1331 قسيمة سكنية وعدد من المباني العامة في مدينة المطلاع وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمحطات الفرعية المغذاة من محطتي التحويل الرئيسية (إي 3 و إي 4).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها انتهت من كافة الأعمال المطلوبة لتشغيل المحطتين في الضاحيتين (إن 8 وإن 11) إذ جرى فحص الكابلات والمحولات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تمهيدا لإيصال التيار وذلك قبل الموعد المحدد بفترة تتجاوز 6 أشهر.

وأوضحت أن المحطة الأولى (إي 3) الموجودة في الضاحية (إن 8) تغذي 20 محطة فرعية تزود 793 قسيمة سكنية و4 مبان عامة بالتيار الكهربائي منها المركز الصحي والسوق المركزي.

وأفادت بأن المحطة الثانية (إي 4) بالضاحية (إن 11) تغذي 16 محطة فرعية تزود 538 قسيمة و16 مبنى عاما منها السوق المركزي والمركز الصحي ومخفر الشرطة والمحال التجارية.

من جهة أخرى أعلنت (السكنية) استقبال طلبات استخراج شهادات إيصال التيار عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لأصحاب القسائم الجاهزة بدءا من الأسبوع المقبل.

وذكرت أنها ستعلن عن أعداد أخرى من القسائم المسموح لها بإيصال التيار الكهربائي يونيو المقبل بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء.

وثمنت تعاون المختصين في (الكهرباء والماء) من أجل إيصال التيار للقسائم السكنية للمواطنين والمباني العامة بالمدينة.