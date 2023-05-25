وزير النفط العراقي: أرامكو ستطور حقل غاز في العراق لإنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميا

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الخميس إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستطور حقلا للغاز في العراق يمكن أن ينتج أكثر من 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان نقلا عن عبد الغني إن أرامكو ستقوم بالاستثمار والتطوير في حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار بغرب العراق.

وأضاف البيان أن هناك أيضا اتفاقا مبدئيا مع السعودية للاستثمار في مشروع مجمع نبراس الذي وصفه بأنه أحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في صناعة البتروكيماويات في العراق والمنطقة.

وجاء إعلان عبد الغني على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي المنعقد حاليا في السعودية.