أكاديمية كويتية تحصل على براءة اختراع من “المكتب الامريكي” عن جهاز يخدم علاج الأسنان

أعلنت جامعة الكويت عن حصول المهندسة انتصار الشحيمة على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءة الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية عن جهاز يخدم الاطباء في استخراج الأجزاء المكسورة من المبارد المستخدمة في علاجات أعصاب الأسنان.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس إن عضو الهيئة الأكاديمية المساندة من قسم الهندسة الميكانيكية المهندسة الشحيمة ركزت في مشروع الاختراع على عدة عناصر لتصميم الجهاز من أهمها أن يكون سريعا وبسيطا وأن يكون آمنا طبيا.

وأوضحت أن الاختراع يتميز بأنه آمن على المريض والدكتور المعالج إضافة إلى امكانية حمل الجهاز ما يسهل من عملية انتقاله واستخدامه في مواقع عدة كما أن للجهاز مجموعة قياسات يمكن استخدامها على جميع أحجام الأسنان.