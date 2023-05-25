أمين “مجلس التعاون” يؤكد الحرص على دعم استعادة الأمن والسلام باليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي حرص المجلس على دعم استعادة الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال استقبال البديوي وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في مقر الأمانة بالرياض.

وشدد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وتطرق البديوي خلال اللقاء إلى ما تم طرحه بخصوص الملف اليمني في القمة العربية ال32 الذي أشار إلى أهمية إخراج اليمن من أزماته وتحقيق السلام والحفاظ على وحدته وسيادته لما يمثله اليمن من عمق استراتيجي وعامل استقرار في المنطقة.

وأشاد بالدور الريادي للدول الخليجية في مساعدة الشعب اليمني خاصة ما يقوم به مركز (الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) وتنفيذه عددا من المشروعات التنموية حرصا منه على دعم الحكومة اليمنية لتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني.

وثمن البديوي أيضا الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة وتمسكها بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض التطورات التي يشهدها اليمن والجهود التي تبذلها السعودية وعمان والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.