خصم اردوغان يرفع شكوى بعد نشر مقطع فيديو زائف

رفع كمال كيليتشدار أوغلو الذي سينافس رجب طيب إردوغان الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، شكوى ضد الرئيس التركي بعد بث مقطع فيديو يربطه بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

غرد جلال جيليك محامي حزب الشعب الجمهوري بزعامة كيليتشدار أوغلو يوم الأربعاء “لقد قدمنا شكوى” موضحا أنه يطالب بمليون ليرة تركية (47 ألف يورو).

وكان إردوغان بث خلال تجمع كبير في اسطنبول في السابع من ايار/مايو مقطع فيديو قصير يظهر على حد قوله كيليتشدار أوغلو “يسير يدا بيد مع حزب العمال الكردستاني” المنظمة التي تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنها إرهابية.

على الصور يدعو مرشح المعارضة عبر الموسيقى للتوجه “معا إلى صناديق الاقتراع” للانتخابات الرئاسية وعلى الفور يحذو حذوه أحد قادة حزب العمال.

اعترف الرئيس التركي الذي احتل مركز الصدارة في الدورة الأولى بنسبة 49,5% من الأصوات، علنا الإثنين بأن الفيديو مركب لكنه كرر أن خصمه “تحالف مع منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية” وهو تأكيد لا أساس له.

وكان كيليتشدار أوغلو قال غاضبا بعد بث الفيديو الزائف قبل أسبوع من الدورة الأولى “كيف يمكن لشخص يجلس في كرسي الرئاسة أن ينزل إلى هذا المستوى المتدني؟”.

وهو رئيس ائتلاف يضم ستة أحزاب معارضة.

وشدد المرشح الذي حصل على 44,9% من الأصوات في الدورة الأولى، لهجته بشأن قضية اللاجئين والإرهاب في محاولة لكسب المزيد من الأصوات.

في الدورة الأولى تلقى كيليتشدار أوغلو دعم الحزب الرئيسي الموالي للأكراد، حزب الشعوب الديموقراطي، الذي تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

يركز إردوغان ومعسكره حملته من خلال تكرار الاتهامات نفسها بدعم الإرهاب والتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني لتقويض فرص خصمه.