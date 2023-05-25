“المركزي”: انخفاض عرض النقد 0.2% في أبريل الماضي مسجلا 39.4 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.2 بالمئة في ابريل الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.4 مليار دينار كويتي (نحو 130 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت 0.3 في المئة بأبريل الماضي لتبلغ 35.9 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بقيت دون تغيير عند 1.7 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) في حين انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 5.8 في المئة إلى 3.2 مليار دينار (نحو 10.5 مليار دولار).

وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض 0.5 في المئة ليسجل 84.9 مليار دينار (نحو 280 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 3.8 بالمئة إلى 10.5 مليار دينار (نحو 34.6 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في ابريل الماضي عند 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) في حين انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.3 في المئة إلى 52.2 مليار دينار (نحو 172.5 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد بقي في ابريل الماضي عند 4.5 في المئة في حين انخفض تمويل الواردات الكويتية 5.6 في المئة إلى مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في أبريل بنسبة 0.1 في المئة إلى 306.3 فلس.

وعرض النقد بمعناه الضيق يقصد به حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.