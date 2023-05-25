الشرطة اليابانية

مقتل ثلاثة أشخاص في حادث طعن وإطلاق نار في اليابان

25 مايو، 2023
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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا واصيب شخص آخر في حادث إطلاق نار وطعن في الريف اليوم الخميس مع تحصن الجاني داخل أحد المباني.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنه لم تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن الحادث الذي طعن فيه رجل يرتدي ملابس مموهة امرأة بسكين وأطلق النار باستخدام ما يبدو أنها بندقية صيد في إقليم ناجانو بوسط اليابان.

وأكدت الهيئة مقتل ضابطين بالإضافة إلى إصابة شخص آخر. ولم تتضح بعد كيفية مقتل الأشخاص الثلاثة سواء بالطعن أو إطلاق النار.

وتعد جرائم إطلاق النار نادرة جدا في اليابان، حيث تخضع ملكية الأسلحة لرقابة مشددة، ويمر الشخص الساعي لامتلاك السلاح بعملية صارمة للحصول على ترخيص.

المصدر
رويترز
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25 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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