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رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة يبحث مع وفد قضائي عماني التعاون المشترك

25 مايو، 2023
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بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي مع وفد قضائي من سلطنة عمان الشقيقة التعاون القضائي المشترك.

وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي أن اللقاء الذي تم اليوم الخميس في قصر العدل تناول بحث تعزيز برنامج تبادل الزيارات الثنائية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

وأضافت أن المستشار بورسلي شرح للوفد العماني عن نظام التقاضي في دولة الكويت وعن محكمة التمييز بصفة خاصة وإجراءات الطعن بالتمييز والدوائر المختلفة بالمحكمة.

المصدر
كونا
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25 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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