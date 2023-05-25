هيئة ذوي الإعاقة تؤكد أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وإشراكهم في سوق العمل الكويتي

أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة بيبي العميري اليوم الخميس أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وإشراكهم في سوق العمل الكويتي بالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك في تصريح العميري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع التنسيقي الخاص بمتابعة الدمج الوظيفي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين استكمالا لإنجازات مبادرة (شركاء لتوظيفهم) بالتعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية لتوفير فرص التوظيف المباشر في القطاع الخاص وفقا لقدراتهم.

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة بيبي العميري

وأشادت بجهود جمعية (البناء البشري) والجهات ذات الصلة التي منذ ما يتجاوز أربعة أعوام وهي تعمل على تطوير وتأهيل ذوي الإعاقة بمختلف المجالات مبينة أن الأسبوع المقبل سيشهد تخريج الدفعة الرابعة منهم بعدما تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

من جهتها قالت مدير جمعية البناء البشري عواطف السلمان ل(كونا) إن توقيع مذكرة تفاهم مع (هيئة الإعاقة) يعتبر استكمالا لحملة (شركاء لتوظيفهم) التي انطلقت عام 2018 وتشتمل على الأهداف ذاتها وهي التدريب النوعي المقترن بالتوظيف والبحث عن مسارات وظيفية جديدة لذوي الإعاقات المختلفة.

وأكدت السلمان حرص الجمعية على حشد المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص عبر توفير الوظائف الملائمة وتفعيل دور الجهات الحكومية لذات الهدف مبينة أن ذلك يتمثل بتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتأكيد نسبة الإشراك بالعمل 4 في المئة بسوق العمل وفقا للقانون.

مدير جمعية البناء البشري عواطف السلمان

وأوضحت أن هيئة ذوي الإعاقة ستقيم معرضا لتوظيف ذوي الإعاقة الذين خضعوا للتدريب والتأهيل في 31 مايو الجاري بالتعاون مع جهات عدة منها هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية واتحاد المصارف ومجموعة من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص فيما يعتبر فرصة لتوظيف 74 منتسبا بمجالات مختلفة منها الإدارة المكتبية وخدمة العملاء ومهارات التواصل وغيرها.

من جانبها أكدت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في هيئة القوى العاملة نجاة اليوسف ل(كونا) على التعاون المثمر بالسنوات السابقة مع (هيئة الإعاقة وجمعية البناء البشري التي تهدف إلى مواءمة مخرجات البرامج التدريبية لتوفير فرص وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص.

ولفتت اليوسف إلى مواصلة السعي لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية التي تتناسب مع القدرات والمؤهلات لهذه الفئة مؤكدة حرص (العمالة الوطنية) على مد يد التعاون مع جميع الجهات الراغبة في توفير فرص عمل للشباب الكويتي في شتى مجالات العمل بالقطاع الخاص.

يذكر أنه تم عرض نتائج التقييم الخاص بمنتسبي مبادرة (شركاء لتوظيفهم) بالدفعات السابقة ومناقشة الخطة المشتركة بين الجهات المتعاونة لدعم منتسبي الدفعة المقبلة في سبتمبر 2023 إضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين (هيئة الإعاقة) وجمعية (البناء البشري).