الأرصاد الجوية: فرصة لأمطار متفرقة رعدية ورياح نشيطة مثيرة للغبار في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهدالطقس في عطلة نهاية الأسبوع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح نشيطة مثيرة للغبار.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هناك فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع نشاط في سرعة الرياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام أحيانا.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس المتوقع نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و43 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وتوقع البلوشي أن يكون الطقس غدا ليلا مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس المتوقع نهار بعد غد السبت يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس السبت ليلا مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا مابين 1 و4 أقدام.