الخارجية الروسية تعلن إغلاق القنصلية السويدية في سانت بطرسبورغ وطرد خمسة دبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس إغلاق قنصليتها في مدينة غوتنبرغ وقنصلية السويد في مدينة سانت بطرسبورغ اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر، وطرد خمسة دبلوماسيين سويديين بعد طرد ستوكهولم خمسة دبلوماسيين روس في نيسان/أبريل.

وأوضحت الوزارة أنه “تم اتخاذ القرار بإعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاصا غير مرغوب بهم”، مشيرة الى أنها استدعت السفيرة السويدية مالينا مارد وأبلغتها بالقرار المتخذ.

وأشارت الى أن الجانب الروسي قرر “في إجراء ردّ بالمثل، إعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاصا غير مرغوب بهم، بينهم ثلاثة يتبعون الملحق العسكري في سفارة السويد في موسكو”.

وكانت السويد أعلنت في 25 نيسان/أبريل أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين روس لممارستهم “أنشطة لا تتوافق” مع وضعهم الدبلوماسي.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيانها الخميس أن “هذه الخطوات السويدية لم تؤد سوى الى تفاقم وضع العلاقات الثنائية التي تدهورت الى مستوى غير مسبوق، خصوصا جراء حملة رهاب روسيا لا تتوقف في السويد”.

وتقدمت السويد المجاورة لروسيا، بطلب للانضمام الى حلف شمال الأطلسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا اعتبارا من مطلع العام 2022. الا أن قرار العضوية لا يزال ينتظر موافقة تركيا والمجر.