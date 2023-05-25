مجموعة فاغنر في باخموت

قائد قوات فاغنر يعلن بدء تسليم مواقعها في باخموت الأوكرانية الى الجيش الروسي

25 مايو، 2023
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أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الخميس بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا وتسليمها الى الجيش الروسي، بعد أيام من تأكيده السيطرة عليها إثر معركة هي الأطول منذ بدء الغزو.

وقال بريغوجين في شريط فيديو وزّعه مكتبه الإعلامي “نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن وحتى الأول من حزيران/مايو، ستعود غالبيتها (الوحدات) الى القواعد الخلفية. سنعيد مواقعنا الى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يتواجد فيها”.

المصدر
أ ف ب
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25 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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