“زين” تُكرّم نجوم جولات القسم الثالث من “دوري زين المُمتاز”

كرّمت زين اللاعبين الفائزين بجائزتها التشجيعية لأفضل لاعب في الجولة عن جولات القسم الثالث من دوري زين المُمتاز لكرة القدم، وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لتميّز أدائهم الذي أسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس للكرة الكويتية.

وأعلنت زين عن أسماء الفائزين وهم لاعب نادي النصر محمد دحام (الفائز بثلاث جولات)، ولاعبي نادي كاظمة حمد الحربي وشبيب الخالدي، ولاعب نادي العربي حسين أشكناني، ولاعب نادي السالمية مبارك الفنيني، ولاعب نادي الكويت فهد الهاجري، وتم التكريم في مقر زين الرئيسي بحضور أعضاء اللجنة الفنية وممثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومسؤولي زين.

وتُقدّم زين جوائزاً نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار كويتي في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، بحيث تُقدّم الشركة جوائزاً قيّمة للاعبين والرياضيين تشجيعاً لهم للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن أن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.

وتُقدّم زين جوائزها التشجيعية للرياضيين على النحو التالي: 10,000 د.ك جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5000 دينار جائزة هدّاف الموسم، و5000 دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 دينار جائزة أفضل مُدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم.

وتم تشكيل لجنة تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناءً عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم الكابتن سعد الحوطي رئيساً للّجنة، ووائل سليمان، وأسامة حسين، ومحمد بنيان.

وتُعتبر زين الشريك والراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).

ويرتكز دور زين حول ثلاث محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي تقدمه للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى مفاجأة جديدة كلياً للمرة الأولى في الكويت وهي أول لعبة “فانتسي” في تاريخ الدوري الكويتي، وهي الأنشطة التي تتماشى مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبيةً في الدولة.

وتؤمن زين أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورٌ هامٌ وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذه الشراكة مع أكبر حدث كروي محلي تأتي لتُعزز من الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في القطاع الرياضي الكويتي، وهي تأتي تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية لدعم الرياضة والشباب.

جانب من التكريم بحضور مسؤولي زين والاتحاد وأعضاء اللجنة الفنية