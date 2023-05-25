قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب 8 فلسطينيين بالرصاص وتعتقل 18 بالضفة الغربية

أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس في مخيم (عقبة جبر) بالضفة الغربية فيما شنت القوات حملة اعتقالات طالت 18 فلسطينيا خلال عملية اجتياح واسعة للمخيم استمرت عدة ساعات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان ثماني إصابات برصاص قوات الاحتلال وصلت الى مستشفى (اريحا) الحكومي من (عقبة جبر) لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال نفذت عملية اجتياح واسعة للمخيم بأكثر من 100 آلية عسكرية وجرافة استمرت أكثر من خمس ساعات وقعت خلالها مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت منزلا بزعم تحصن من تدعي انهم من “المطلوبين” وأطلقت نحوه قذائف (انيرجا) فيما قامت بتفتيش منازل أخرى ومنعت طواقم الإسعاف من الدخول الى المخيم.