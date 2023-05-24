كأس إيطاليا: إنتر يحتفظ باللقب بفوزه على فيورنتينا 2-1 

وفرض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس نفسه نجماً للمباراة النهائية بتسجيله هدفي إنتر في الدقيقتين 29 و37، رداً على هدف التقدم لفيورنتينا عبر الأرجنتيني الآخر نيكولاس غونزاليس بعد 3 دقائق من صافرة البداية.ورفع إنتر الذي يتحضر لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، عدد ألقابه في المسابقة إلى تسعة.