لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بتسجيل هدف

كأس إيطاليا: إنتر يحتفظ باللقب بفوزه على فيورنتينا 2-1 

25 مايو، 2023
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احتفظ إنتر بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الثاني تواليًا بفوزه على فيورنتينا 2-1، الاربعاء على ملعب اولمبيكو في العاصمة روما.

وفرض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس نفسه نجماً للمباراة النهائية بتسجيله هدفي إنتر في الدقيقتين 29 و37، رداً على هدف التقدم لفيورنتينا عبر الأرجنتيني الآخر نيكولاس غونزاليس بعد 3 دقائق من صافرة البداية.ورفع إنتر الذي يتحضر لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، عدد ألقابه في المسابقة إلى تسعة.

المصدر
أ ف ب
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25 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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