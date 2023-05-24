زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تدافع عن قرض من بنك روسي يعود لعام 2014

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تدافع عن قرض من بنك روسي يعود لعام 2014

دافعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عن قرض حصل عليه حزبها السياسي من بنك روسي قبل نحو 10 أعوام.

وقالت لوبان أمام لجنة استجواب بالجمعية الوطنية في باريس اليوم الأربعاء إن “وصول القرض لم يغير مطلقا موقفنا وأفكارنا بشأن الجغرافيا السياسية”.

وقالت لوبان، وقد ظهر عليها الغضب بسبب خضوعها للاستجواب، “أوقع على قرض مع بنك، وليس مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.. هذا لا يلزمني بأي شيء”.

وكان حزب لوبان، “الجبهة الوطنية” القومي، حصل على القرض من بنك روسي تشيكي في عام .2014 وتم تغيير اسم الحزب في عام 2017 إلى “التجمع الوطني”.

وكان للقرض دور في الحملة الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت في العام الماضي.

ولطالما اتهمت لوبان بأن لها علاقات وثيقة مع روسيا.، ولكنها قالت إنها “ضحية حملة تشوية قاسية”.