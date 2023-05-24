استجواب حاكم مصرف لبنان بموجب النشرة الحمراء للانتربول بشأنه

باشر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان باشر “باستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الانتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي”.

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، أود بوريزي، قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في 16 أيار/ مايو 2023، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

وتسلمت النيابة العامة التمييزية في 19 ايار/مايو الحالي نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية بحق سلامة المعممة عبر الانتربول.

ولا يزال حاكم مصرف لبنان في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993 ،ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو .2023

وطالب عدد من النواب والأحزاب والقوى المعارضة باستقالة حاكم مصرف لبنان المركزي بعد مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه.