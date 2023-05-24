الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان اليوم الأربعاء إن كندا والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين، وذلك في إنهاء لخلاف وقع في 2018 أضر العلاقات والتجارة بين البلدين.