السفير الهين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في ضمان حق الشعب الفلسطيني في الصحة

السفير الهين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في ضمان حق الشعب الفلسطيني في الصحة

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الأربعاء إن تفاقم الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدعو إلى القلق البالغ وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لحماية حق الشعب الفلسطيني في الصحة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الدورة ال76 للجمعية العامة للصحة العالمية عبر جلسة النقاش الخاصة بالأوضاع الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري.

وأضاف السفير الهين أن دولة الكويت قد دانت وبشدة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بشكل عام وانتهاكات حقهم في الصحة بصفة خاصة لاسيما وأن تقرير مدير عام منظمة الصحة العالمية الخاص بالحالة الصحية في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي يكشف تماما حجم المعاناة والكم الهائل من الانتهاكات.

وأكد “أننا نطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على حماية مقومات الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع حماية الفلسطينيين من الانتهاكات ومن بينها الحرمان من الحق في العلاج ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين اليومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية”.

وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار معاناة الشرائح المجتمعية الفلسطينية الأكثر ضعفا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة مؤكدا “بل يتعرضون لكل الانتهاكات بما في ذلك في الوصول إلى المستشفيات أو العثور على العلاج”.

وذكر السفير الهين أن دولة الكويت دعمت مشروع القرار الذي تقدم به مجلس وزراء الصحة العرب والمدعوم من الدول الشقيقة والصديقة بشأن مسؤولية منظمة الصحة العالمية في ضمان وإعمال حقوق الفلسطينيين في الصحة.

يذكر أن الجمعية العامة للصحة العالمية تنعقد في الفترة ما بين ال21 وال30 من مايو الجاري بحضور ممثلي وزارات الصحة من مختلف دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي لبحث سبل تعزيز القطاعات الصحية والتعامل مع التحديات ذات الصلة.