“الدفاع”: قرار وزاري بتشكيل لجنة لإنشاء مركز للتسجيل والقبول للكليات والمعاهد للجهات العسكرية بالدولة

قالت وزارة الدفاع إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة وإنشاء مركز للتسجيل والقبول للكليات والمعاهد للجهات العسكرية بالدولة (الجيش الكويتي – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – قوة الإطفاء العام).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه بمقتضى ذلك يتم تطبيق منظومة من الإجراءات والخدمات من خلال تقديم الطلبات إلكترونيا وتطوير وتنظيم آليات التسجيل والقبول الموحد والاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية وفق الإمكانات والقدرات.

وأضافت أن هذه الخطوة المميزة تأتي للتسهيل على أبنائنا الراغبين في الانخراط في العمل بالمؤسسات العسكرية والنزاهة في توزيع الفرص وفق شروط وضوابط ومعايير واضحة وموحدة.