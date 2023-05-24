هيئة الاتصالات: إنشاء ثلاثة مراكز للبيانات والخدمات السحابية تابعة لشركة غوغل بالبلاد

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء تخصيص مواقع لإنشاء ثلاثة مراكز للبيانات تابعة لشركة (غوغل كلاود – الكويت) في مناطق مختلفة بالبلاد وذلك ضمن استراتيجية الحكومة بتمكين الاقتصاد الرقمي.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة إن التحول الرقمي أصبح “أمرا حتميا وواقعا ملموسا” خاصة أثناء الفترة التي عاشتها البشرية نتيجة جائحة (كورونا) وحقبة التعافي التي تلتها مؤكدا حتمية السعي لتحقيق أهم أهداف (رؤية كويت 2035) في التحول الرقمي.

وأكد الشعلة حرص الحكومة على بناء شراكات “مثمرة وفعالة” مع شركات التكنولوجيا العالمية والشركات المحلية الرائدة والشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين لتسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوفير البنية التحتية اللازمة وتقديم الخدمات والتطبيقات الرقمية التي تحسن جودة الخدمات العامة وكفاءتها للمواطنين والمقيمين.

كما أكد الحرص على تعظيم الاستفادة مما تحمله هذه التطورات من مزايا وفرص “وفي الوقت ذاته مواجهة ما قد يتمخض عنها من تحديات ومخاطر في اطار توجيهات القيادة السامية وجهود الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة وسياسات مواكبة ترسم بدقة وحنكة”.

من جهته قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني إن التحالف الاستراتيجي مع (غوغل) سيحقق فوائد كبيرة على الاقتصاد الكويتي نحو طريقه في التحول إلى “رقمي” فضلا عن الفوائد الأمنية والبشرية والتكنولوجية الأخرى.

وأضاف الحسيني أن هذا التحالف سيرفع كفاءة أجهزة الحكومة ويسرع عجلة التحول الرقمي كما يؤكد جدية الحكومة في عملية تمكين الاقتصاد الرقمي وفق (رؤية الكويت 2035) والتزامها في تقديم أفضل الخدمات أمام المواطنين والمستفيدين مشيرا إلى أن الحوسبة السحابية تعد أهم العناصر الرئيسية في عملية التحول الرقمي.

وأشاد بالعمل الذي قامت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار حزمة سياسات تدعم الاستفادة من الحوسبة السحابية لافتا إلى أن التحالف مع (غوغل) سيمكن 114 جهة حكومية ومؤسسة يتعامل مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من الاستفادة من الخدمات السحابية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة إشرافية برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (كديبا) للاشراف على اتفاقية العقد مع (غوغل) ولجنة تنفيذية شكلها وزير شؤون الاتصالات تدعم الجانب الفني من ناحية وضع أولويات الحكومة في الاستفادة من الخدمات الحسابية.

وعن المرحلة الأولى التي تلي تشغيل خدمات (غوغل) السحابية في الكويت أفاد الحسيني بأن الحكومة ستركز في بادئ الأمر على تحويل الخدمات إلى رقمية وأهمها خدمات الصحة والعدل والتعليم إلى جانب إعادة هندسة البنية التحتية لنظم المعلومات وتطويرها.

وحول أهمية استقطاب الشركات الكبرى إلى البلاد أكد الحسيني حرص الحكومة على إبرام عقود مماثلة مع شركات تكنولوجية عالمية منها (غوغل) مشددا على أهمية توجيه هذه العقود والاستفادة منها في دعم مشروعات الشباب الكويتي الصغيرة والمتوسطة عبر الحصول على شهادات الخبرة المعتمدة لتطوير المشاريع وتعزيز نجاحاتها.

من ناحيته قال عضو مجلس إدارة (هيئة الاتصالات) محمد الراشد إن مراكز البيانات التابعة لشركة غوغل في البلاد تعتبر جزءا وامتدادا لشبكة المناطق السحابية التي تبنيها (غوغل) وتقدم خدماتها للعالم أجمع لافتا إلى أن مساحة كل مركز في البلاد يصل إلى نحو 30 ألف متر مربع.

وأضاف الراشد أن المواقع الثلاثة تبعد عن بعضها بما لا يقل عن 10 كيلومتر ومن المقرر أن تخصص وزارة الكهرباء محولات بجهد كهربائي متكافئ ومتناسب مع احتياجات هذه المنشآت وفق أعلى المعايير.

وعن العوائد الاقتصادية بعد تشغيل (غوغل) مراكز بياناتها أكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد وبناء الفرص الاقتصادية أمام الشركات المحلية والعالمية موضحا أن (غوغل كلاود – الكويت) أنشئت ككيان مستقل وسيكون لديها المساحة الكاملة في التعامل التجاري مع القطاع الخاص فضلا عن دورها الرئيس مع القطاع العام.

من جانبه قال مدير تطوير الأعمال للقطاع العام في (غوغل كلاود) بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا إيلي طبشوري انه تم إطلاق برنامج (تطوير المهارات الوطنية) بالشراكة مع حكومة دولة الكويت يهدف إلى تدريب ثلاثة آلاف شخص من المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي في مجالات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والحلول الأمنية في العام الأول من إطلاقه.

وأضاف طبشوري أن البرنامج سيخصص لبناء مهارات ألف موظف حكومي وألف طالب جامعي حديث التخرج وألف امرأة ضمن اهتمامات (غوغل) والحكومة الكويتية بدعم الشباب وتمكين المرأة في المجتمع على أن يتم منح 350 شهادة خبرة متنوعة للمتدربين فضلا عن إتاحة الفرص الوظيفية لهم.

وأوضح طبشوري أن البرنامج يتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تسعى لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع وبناء وتطوير مهارات التعلم الأساسية اللازمة لتعزيز تبني التقنيات السحابية ودعم تنفيذ مبادرات مبتكرة من شأنها أن تمهد الطريق للاقتصاد الرقمي في البلاد.

وتوقع أن يصل حجم التأثير الاقتصادي السنوي المشترك للكويت إلى نحو 8ر29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 وفق سيناريو افتراضي أجرته مؤسسة (أكسس بارتنرشيب) بتكليف من (غوغل كلاود) تتبنى فيه جميع المؤسسات في القطاعات المعنية تطبيقات سحابية جديدة.

وحول عقد اتفاقية (غوغل) مع الكويت أفاد طبشوري بأنه يهدف إلى مساعدة خطط الحكومة الكويتية للتحول الرقمي وتطبيق المفهوم الشامل للحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات الحوسبة السحابية كما يهدف أيضا إلى خلق فرص وظيفية.

وأشار إلى أن (غوغل) ستستثمر في بناء مركز كبير في الكويت مع امكانيات تقنية وتكنولوجية متطورة جدا “تصل إلى ملايين الدولارات في المستقبل اذا استلزم الأمر إلى ذلك”.

وأفاد بأن (غوغل كلاود) تقف في مركز متقدم جدا للذكاء الاصطناعي والاستخدام اليومي لمستخدمي التكنولوجيا نظرا لما لديها من امتيازات في الأمن السيبراني وتحقيقها متطلبات الاستدامة البيئية متوقعا أن تصل (غوغل) إلى انبعاثات “صفرية” للكربون في مرافقها ومنشآتها بحلول عام 2030.

بدوره قال مدير (غوغل كلاود) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق خليل ان (غوغل) لديها نظام تشفير متكامل يستخدم أعلى معايير الأمان لحماية البيانات والخصوصية وهذا ما سيتم تطبيقه في المنشآت ومراكز البيانات بالكويت.

وكانت الحكومة الكويتية و(غوغل كلاود) قد وقعتا الاتفاقية الاطارية للشراكة الاستراتيجية بشأن تأسيس منطقة سحابية جديدة ومكتب إقليمي للشركة العالمية في الكويت في يناير الماضي.

وتلبي المنطقة السحابية الجديدة الطلب الواسع على الخدمات السحابية في الدولة كما ستدعم مؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة والشركات الناشئة في سياق مشاريع تحولها الرقمي الأمر الذي سيساهم في تحقيق طموحات دولة الكويت بأن تتحول إلى اقتصاد قائم على البيانات.

ونشرت جريدة الكويت اليوم الرسمية في عددها الأخير عقد تأسيس شركة جديدة مملوكة بالكامل لشركة (غوغل أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا أنليميتد) برأس مال يبلغ 600 ألف دينار كويتي (نحو 9ر1 مليون دولار أمريكي) على أن يكون من أغراض التأسيس ممارسة أنشطة البرمجة الحاسوبية وتقديم الخدمات الحاسوبية والفنية والتقنية وإدارة المرافق الحاسوبية وتجهيز البيانات واستضافة المواقع وتقديم الاستشارات التسويقية.

ويزور دولة الكويت حاليا وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس شركة (غوغل كلاود) أدير فوكس مارتن وكبار قادة الشركة للقاء القيادة السياسية العليا ومجموعو من المسؤولين الحكوميين بهدف تعزيز التحالف الاستراتيجي المعلن.