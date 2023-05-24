وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس مطلق العتيبي

وزير الإسكان يوجه بضرورة الإسراع في وتيرة الأعمال والاجراءات الخاصة بمشروع “جنوب القيروان”

24 مايو، 2023
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وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع (جنوب القيروان) الإسكاني للاجتماع لإقرار الخطوات التي تسرع وتيرة أعمال الدورة المستندية ولإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وقال العتيبي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء وحرصه على دعم القضية الاسكانية وتوفير الرعاية المناسبة للمواطنين ستعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل المعوقات الخاصة بالمشروع الجديد بأسرع وقت.

وأكد أن الإجتماع سيتضمن عرض موافقة وزارة المالية على إدراج تكلفة تقديرية لأعمال الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة المردود البيئي والدراسات المرورية لمشروع (جنوب القيروان) للسنة المالية 2024/2023 وهي خطوة هامة للبدء الفعلي في تخطيط وتصميم الأعمال واعتمادها بالشكل النهائي.

ولفت إلى الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى للعمل على توفير أكبر قدر ممكن من القسائم السكنية ضمن نطاق المشروع مع الالتزام بجميع ما جاء من بنود وقرارات صادرة في اجتماعات سابقة عن المجلس البلدي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبين أنه سيبدأ العمل على تحديد جدول زمني مناسب مع القطاعات المختصة داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخصيص المنطقة وتوزيعاتها تمهيدا لاعتماده وفق المخططات والتصاميم النهائية والإعلان عنها لاحقا.

وأشار إلى أن التعاون الحكومي في مجال توفير الرعاية السكنية أحد أبرز التوصيات السامية بهذاالشأن والتي لازالت مستمرة موضحا أن المؤسسة تعمل من خلال طواقمها حاليا على تنويع مصادر وأشكال الرعاية السكنية بما يتناسب مع رغبات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.

المصدر
كونا
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24 مايو، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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