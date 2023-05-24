بلدية الكويت: الموافقة على 48 ترخيصا للمقرات الانتخابية للمرشحين في المحافظات الست

بلدية الكويت: الموافقة على 48 ترخيصا للمقرات الانتخابية للمرشحين في المحافظات الست

أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء الموافقة على 48 ترخيصا للمقرات الانتخابية لمرشحين انتخابات مجلس الأمة 2023.

وقالت إدارة العلاقات العامة في البلدية في بيان صحفي إنه تم ترخيص 22 مقرا بمحافظة العاصمة وترخيص 18 مقرا بحولي و3 تراخيص بالأحمدي و5 بالفروانية.

وأكدت أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جاءت في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الشوارع الرئيسية والمعلقة على المنازل.

وأوضحت أن الجولات أسفرت عن إزالة 20 إعلانا مخالفا وتوجيه انذارين بمنطقة خيطان والرحاب والفردوس.

ولفتت إلى مواصلة المفتشين لجولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور داعية المرشحين إلى الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.