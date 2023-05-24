الكويت تستضيف خليجي 26 في ديسمبر 2024

ستستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في كانون الأول/ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي الأربعاء في الدوحة.

وفي جمعيته العمومية التي تضم ثمانية دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في أيار/مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر اقامتها هناك. وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

واكد رئيس الاتحاد الخليجي في المؤتمر الصحافي الذي اعقب الجمعية العمومية انه “تم تغيير موعد بطولة كأس الخليج 26 من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024 حتى لا يشارك أي اتحاد بالصف الثاني”.

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا مطلع العام المقبل، وهو ما كان سيشكل عثرة امام مشاركة المنتخبات في كأس الخليج بالصف الاول، نظرًا لتزامنها مع الاستعدادات للبطولة القارية.

كما كشف الشيخ حمد عن تشكيل لجنة لتطوير لوائح البطولة برئاسة الامين العام القطري جاسم الرميحي.

ولفت رئيس الاتحاد الخليجي الى وجود بند في اللوائح يتيح مشاركة منتخبات من خارج اتحاد كاس الخليج العربي، لكن الموضوع مشروط بموافقة الجمعية العمومية لكنه اردف “من وجهة نظري الشخصية البحتة، لا ارى ان الوقت مناسب لاضافة منتخبات اخرى حاليًا”.

وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القطري، إذ من المقرر أن تزكي الجمعية العمومية، نائبه الحالي جاسم البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وتستعد الكويت، التي يتسيّد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

بدوره، أكّد الرميحي لوكالة فرانس برس ان الكويت جاهزة لاستضافة النسخة المقبلة مشيرًا الى ان التنسيق قائمًا هناك لبناء ملعب جديد يضاف الى الملعب الرئيس.

ولفت الرميحي ان اتحاد كاس الخليج العربي اجتاز مراحل صعبة منذ تأسيسه عام 2016 ابرزها الازمة الخليجية (حزيران/ يونيو 2017) وتداعيات فيروس كورونا، مضيفا “على الرغم من ذلك، تمكنا من تنظيم ثلاث نسخ من بطولات الخليج (2017، 2019، و2022) وهو ما لم يكن ممكنًا لولا تضافر جهود رؤساء الاتحادات الخليجية”.

وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد 44 عاماً على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.

وتأسّس اتحاد كأس الخليج العربي عام 2016، بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية بدأت عام 2015، وكانت باكورة أعماله تنظيم خليجي 23 في الكويت عام 2017.

وجاءت خطوة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي في سياق ترتيب بطولات كأس الخليج باعتماد اختيار البلد المنظم على أساس “الملف” وليس “الدور”، كما كان معتمداً في النسخ السابقة.